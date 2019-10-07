«Все равно не избавимся»: глава Нацполиции Украины задумался о легализации проституции
Новый глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко не исключил, что в будущем в стране могут легализовать проституцию. Об этом сообщил сайт «Свободная Пресса» со ссылкой на местные СМИ.
Игорь Клименко считает, что Украина не избавится от этой проблемы.
«Если на государственном уровне будет принято цивилизованное законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся», — сказал он.
К этому глава Нацполиции добавил, что украинцы не готовы к легализации наркотиков.