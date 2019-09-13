«Все против России»: какие цели преследует Зеленский от встречи с Трампом

Зеленский рассказал, когда рассчитывает встретиться с Трампом Подробнее

По его словам, Зеленский настроился расширить «нормандский формат» за счет США и Великобритании. Он уверен, что Киев почувствовал усталость со стороны Франции и Германии, в том числе по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Однако новая поддержка должна действовать по формуле «все против России».

«В свое время Франсуа Олланд (бывший президент Франции. — прим.ред. ФАН) и Ангела Меркель (канцлер Германии. — прим.ред. ФАН) поставили свою внешнеполитическую репутацию на неблагодарную роль „адвоката“ Украины в минском урегулировании. Никакой премии мира бесконечный „Минск“ им так и не принес, а даже отчасти подорвал авторитет на внутренней арене: один уже ушел на пенсию, вторая, очевидно, доживает последний срок», — объяснил Скориков.

Он добавил, что Киев хочет урегулировать конфликт таким образом, чтобы украинские силовики контролировали границу Донбасса с Россией, а ЛНР и ДНР остались без особого статуса. Однако таких результатов не добиться без поддержки США.

«Но в Киеве, а тем более в Вашингтоне, не понимают одного простого правила — никакого урегулирования не будет, пока не начнутся прямые переговоры с руководством народных республик Донбасса», — заключил эксперт.

Ранее Зеленский предложил расширить «нормандский формат», пригласив США И Великобританию. Экс-советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон заявил о готовности вступить в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамия, расширение такого формата возможно до декабря 2019 года.

Ранее Зеленский сообщил, что Киев надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в сентябре. Там планируется поднять вопросы стабилизации на востоке и прекращение военного конфликта.