«Все простреливается». Житель Мариуполя рассказал, как эвакуировал своих близких в Россию

Людям, которые пытаются выехать из Мариуполя в Ростов-на-Дону, приходится пробираться окольными путями, чтобы не попасть под обстрел или не оказаться на заминированной трассе. Об этом рассказал один из местных жителей телеканалу «Звезда».

Мужчина смог вывезти своих родственников из Мариуполя в Ростов-на-Дону. По его словам, они выехали позавчера рано утром.

«Когда подошли к военным, сказали: „Можно нам выехать через Дмитриевку, Донское, Свободное, Прохоровку?“ Они сказали: да, едьте аккуратно, только на каждом посту, где вас будут останавливать спрашивайте разрешение, не заминировано ли там, проедете или не проедете. Видите, какая грязная машина, мы ехали вот по полями. Мы не могли проехать просто по трассе из Волновахи. Мы не могли просто поехать на Мариуполь, потому что все простреливается», — поделился он.

Местный житель добавил, что они ехали на двух машинах — его семья, сестра, племянница, жена и брат. Брат поехал к родственникам в Донецк, остальные — в Новоазовский район.

«На данный момент едем в Ростов, чтобы дальше сестру с племянницей отправить по железной дороге в Москву, а сами будем возвращаться, потому что у нас под Мариуполем мать осталась. Как мы будем пробираться, я не знаю. Сейчас буду обратно возвращаться за ней. Опять под обстрелы поеду», — добавил он.

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