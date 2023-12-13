Мир 13 декабря 2023, 00:30 «Все отключилось». ВС России заблокировали супероружие США Экс-разведчик Риттер: ВС РФ отключили мощное средство наблюдения США над Крымом Unsplash

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Российские средства радиоэлектронной борьбы заблокировали одно из самых мощных средств наблюдения Соединенных Штатов, которым пытались просканировать Крым. Об этом сообщил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Пентагон обладает специальными радарами, которые способны просканировать наблюдаемую поверхность Земли с достаточной детализацией. Соединенные Штаты не делятся этой технологией даже с самыми близкими партнерами, отметил Риттер. Когда они пытались заснять территорию Крыма, все отключилось.

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«Напомню, что это радар, облака не мешают. Почему они ничего не увидели? Потому что Россия знала частоту радара, и она заблокировала ту область, которую пытались заснять Штаты», — объяснил специалист.

По его словам, ВС РФ способны создать защитный «зонт» на территории, где происходит важное сражение. Средства РЭБ глушат сигналы дронов и других приспособлений противника. Риттер сравнил российские РЭБ с израильской системой противоракетной обороны «Железный купол».

Оружие, выпрошенное президентом Украины Владимиром Зеленским у США, будет перемолото российскими войсками, предупредил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.