Мир 28 января 2024, 17:53 «Все остальные должны тоже». Шольц призвал ЕС нарастить объемы помощи Украине Канцлер Шольц: Германия не может поддерживать Украину в одиночку Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Германия не может в одиночку поддерживать украинские власти. Другие страны Евросоюза должны больше помогать стране, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, чьи слова привело издание Tagesschau.

По словам политика, Германия оказывает Украине слишком большую долю помощи. Шольц пообещал поднять этот вопрос на саммите Европейского союза.

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«Делать многое должно быть нашим вкладом, но все остальные должны тоже многое делать», — подчеркнул канцлер ФРГ.

Шольц также добавил, что в украинском конфликте настал «решающий момент». Канцлер заверил власти Украины в солидарности со стороны Германии и напомнил, что государство выделит на поддержку свыше семи миллиардов евро, что составит более 50% всей помощи со стороны ЕС.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо ранее призвал Запад прекратить поставки вооружения ВСУ и финансирование украинских властей. Он также рекомендовал стремиться к миру, а не к разжиганию конфликта.