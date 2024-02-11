Мир 11 февраля 2024, 20:49 «Все они убегут». Додон назвал трагедией решение властей Молдавии принять сторону США Экс-президент Молдавии Додон: нынешние власти встали на сторону США против РФ РИА «Новости»

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Действующие власти Молдавии, ущемляя интересы собственного народа, встали на сторону США против России. Об этом в эфире телеканала Сinema 1 заявил бывший президент республики и председатель Социалистической партии Игорь Додон.

«Нынешняя власть решила быть на стороне Америки против России. Нынешние правители Молдавии были выращены в „теплицах“ Госдепа и Сороса. <…> Закончится их мандат, и все они куда-то убегут», — подчеркнул Додон.

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Экс-президент назвал большой трагедией то, что происходит в стране. Действия властей ущемляют национальные интересы республики. Это происходит от того, что власти не связывают свое будущее и будущее своих детей с Молдавией, объяснил политик.

Власти Молдавии призвали Россию не открывать в Приднестровье избирательные участки на выборах президента. В случае неповиновения Кишинев пригрозил «ответными мерами».