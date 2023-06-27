Мир 27 июня 2023, 16:24 Все ныне живущие экс-лидеры США, кроме одного, оказались потомками рабовладельцев Reuters: все ныне живущие экс-лидеры США, кроме Трампа, являются потомками рабовладельцев Freepik

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Все ныне живущие бывшие президенты Соединенных Штатов, за исключением Дональда Трампа, являются прямыми потомками рабовладельцев. На это указало агентство Reuters, которое провело свое генеалогическое исследование политической элиты США.

Среди потомков колонизаторов, владевших чернокожими рабами, — Джимми Картер, Джордж Буш, Билл Клинтон, Барак Обама и, кстати, действующий лидер страны Джо Байден. А также не менее 100 представителей Конгресса последнего созыва, в том числе республиканец Линдси Грэм и демократ Элизабет Уоррен.

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С Трампом ситуация другая: его предки по отцовской линии были немцами и приехали в Соединенные Штаты на рубеже XIX и XX веков, а мать, Мэри Энн Маклауд, была шотландкой и осела в Америке в 1930 году, в то время как социальный институт рабства здесь действовал с 1619 по 1865 год.

Агентство добавило, что связалось с каждым из президентов, конгрессменов, губернаторов и судей по поводу рабовладельческого прошлого их семей, и получило ответы лишь от 24 законодателей. Никто из них не отрицал выводов, сделанных журналистами. Девять человек отказались от комментариев.