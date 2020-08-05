«Все начало трястись и ходить ходуном». Россиянка рассказала о взрыве в Бейруте

По официальной информации, граждане России не пострадали при взрыве в Бейруте. Однако некоторые из них находились почти что в эпицентре происходящего. Россиянка по имени Екатерина рассказала «360», что происходило с ней в ливанской столице вечером 4 августа.

В этот момент я находилась в районе российского посольства. Это примерно в пяти километрах от эпицентра взрыва. Сначала все начало трястись и ходить ходуном. Было ощущение, что началось землетрясение. Мы побежали на выход, но не успели сделать несколько шагов и нас накрыла взрывная волна. У нас выбило стекло. Была москитная сетка на балконной двери, она задержала осколки. Поэтому, слава богу, у нас в семье никто не поранился Екатерина.

По ее словам, сам город очень сильно разрушен. В районе порта — «просто крошка». Рядом тоже большие разрушения. Район в непосредственной близости к порту православный. Там живут ливанцы, но православной конфессии. Люди пока не отошли от шока.

«Сначала не могли представить масштабов. Думали, что, может, где-то какой-то теракт», — отметила она.

Екатерина добавила, что сейчас местные больницы переполнены, машины скорой помощи ездят по городу.

«Пожар, слава богу, потушили. Его тушили всю ночь. Привлекли авиацию. Народ до конца еще не осознал, что произошло», — констатировала россиянка.

Взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. Ударная волна затронула не только близлежащую местность, но и здания, находившиеся в относительной отдаленности от места ЧП. Уже известно о 78 погибших. Более четырех тысяч ранены.

Посольство России в Ливане заявило, что среди пострадавших нет россиян. Однако это пока предварительные данные.