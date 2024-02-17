Мир 17 февраля 2024, 12:51 Все на Украину утекло? Столтенберг заявил о проблемах НАТО с военными запасами Столтенберг: у НАТО есть проблемы с военными запасами, но альянс сильнее России U.S. Department of Defense

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У НАТО есть проблемы с военными запасами, признал генсек альянса Йенс Столтенберг. Вместе с тем, по его словам, блок все равно сильнее России. С таким утверждением он выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщило РИА «Новости».

«В военном плане мы сильнее России. Но в то же время [конфликт] на Украине продемонстрировал, что у нас есть серьезные пробелы», — пояснил Столтенберг.

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По словам генсека НАТО, речь о поддержании вооружения — у альянса есть современные системы, но нужны запасные детали, обслуживание, также необходимы боеприпасы.

«В начале [конфликта] мы исчерпали запасы, сейчас их число довольно низкое. Сейчас необходимо сфокусироваться на том, как увеличить производство боеприпасов», — подчеркнул он.

Выступил на конференции и президент Украины Владимир Зеленский. Политик указал, что страна находится «в искусственном дефиците вооружения», в частности, артиллерии и средств дальнего поражения. А это позволяет России адаптироваться к интенсивности боевых действий, добавил он, оправдываясь за выход ВСУ из Авдеевки.