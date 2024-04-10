Мир 10 апреля 2024, 02:19 «Все мотивированные уже на кладбищах». Польский наемник оценил настроения бойцов ВСУ Польский наемник Липски заявил, что в ВСУ уже не осталось мотивированных бойцов Freepik

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Вооруженные силы Украины остались без мотивированных бойцов. Об этом в интервью изданию Defence24 рассказал польский наемник Михал Липский с позывным Липтон.

«Нет у них никакой мотивации. Все мотивированные уже лежат на кладбищах», — заявил он, оценив мотивацию новобранцев ВСУ.

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В качестве примера он привел бои за Соледар, когда украинские боевики сдали Клещеевку буквально за один день. Липский уточнил, что до этого он со своим подразделением удерживал этот населенный пункт полтора месяца.

Наемник отметил также плохую подготовку украинских новобранцев. По его словам, базовая подготовка, которую они проходят на полигонах, настолько низкого уровня, что люди к ним поступают уже спустя месяц после призыва. Многие из них даже не знают, как правильно прицеливаться, добавил он.

Липский также пожаловался, что российские военные получают практически любой вид оружия, а вот на Украине с этим имеются проблемы. Киев надеется только на бесплатные поставки с Запада.

Ранее российский боец с позывным Бошка рассказал, что польские наемники воют в зоне специальной военной операции только за деньги, что сказывается и на их мотивации, и на уровне подготовки.