Сеть французской косметики закроет все магазины в России

Все магазины и интернет-площадки популярной французской сети косметики L’Occitane закроются в России в ближайшее время в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в заявлении компании.

«В ответ на спецоперацию на Украине мы остановили все бизнес-процессы в России. В целях защиты наших сотрудников мы закрываем свои магазины и сайты интернет-площадок в России», — говорится в сообщении компании.

Руководство L’Occitane также приостановило планы по расширению бизнеса и инвестициям на российском рынке.

Ранее компания Reckitt, которой принадлежит производство марок презервативов Contex и Durex сообщило о передаче управления российского бизнеса в руки третьих лиц.