ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты, в которых еще остались мирные жители. В селе Пологи Запорожской области очередной залп разрушил дом 76-летней женщины и изуродовал ее лицо осколками. Соседка пожилой мирной жительницы рассказала о последствиях обстрела журналисту телеканала «Звезда».

Она сказала, что женщину увезли в госпиталь на обработку ран. Пожилая мирная жительница, несмотря на преклонный возраст, смогла самостоятельно выбраться из-под завалов разрушенного дома.

«Она выбралась, но вся была в крови. Все лицо в крови и осколках. Тогда постарались, вызвали ей скорую, МЧС», — сказала соседка.

Приехавшие на место спасатели потушили пожар, начавшийся из-за прилета. Медики не смогли оказать на месте первую помощь и увезли пожилую женщину в госпиталь, чтобы промыть раны и убрать осколки с лица.

Соседка отметила, что женщина чудом осталась жива после обстрела. Также она сказала, что участок полностью уничтожен обстрелами.

«Посмотрите: нету дома, ничего нету», — показала она на разрушения.

Дом соседки также пострадал: удары снесли крышу и выбили окна. Ее семья во время обстрела была дома. Они услышали залпы и звуки прилетов.

«Начала кричать, а мальчики — сыновья — выбежали на улицу в чем спали. И я за ними. Я выбежала — окна нету, здесь (на участке — прим. ред.) все горит. Я еще испугалась, потому что у соседки газовый баллон стоял», — рассказала соседка.

Также она рассказала, откуда прилетели снаряды. Она заявила, что обстрелы велись с севера, где находились расположения ВСУ.