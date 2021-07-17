Эксперты ВОЗ исследуют все лаборатории в районе первого появления COVID-19 в Китае

Всемирная организация здравоохранения собирается направить экспертов в район первого появления коронавируса в китайском Ухане. Проверить призвали лаборатории и исследовательские институты в этой местности.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что организация намерена выяснить происхождение SARS-CoV-2. Для этого эксперты изучат дикую природу возле Уханя, включая исследования пойманных зверей. Отдельное внимание в ВОЗ уделят местным рынкам, особенно тем, где продавались животные, сообщил ТАСС.

Проверят и все лаборатории, которые действовали в районе появления вируса в 2019 году. По словам экспертов, это необходимо, чтобы предотвратить будущие пандемии.

Группа специалистов ВОЗ уже сотрудничала с Китаем и работала в Ухане. Тогда удалось сформулировать самую вероятную гипотезу: вирус мог передаться людям от диких животных через промежуточное звено. Пока болели только звери, инфекция успела мутировать и получила способность передаваться человеку.

В ходе брифинга в Женеве 15 июля глава ВОЗ Гебрейесус заметил: нельзя исключать версию, что вирус мог попасть к людям из-за «чрезвычайного случая в лаборатории». В МИД Китая рассчитывают, что эксперты уделят больше внимания другим гипотезам.