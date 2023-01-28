Эксклюзив 28 января 2023, 04:25 «Все кончится социальной катастрофой». Депутат Матвейчев предрек Европе печальный конец Депутат Матвейчев: Европа не выживет в нынешней ситуации

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Европе настанет конец, она не выживет в нынешней ситуации. Такое мнение в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой выразил депутат Госдумы Олег Матвейчев. Постепенно европейские страны будут обрастать долгами и деградировать, считает он.

«Все понимают прекрасно, что Европе конец, что она не выживет в нынешних ситуациях. Она может покупать газ у американцев в четыре раза дороже, как она сейчас делает, но это влияет на ее конкурентоспособность. Это будет подсаживать все больше и больше экономику, загонять ее во все большие долги и делать все более дорогими товары, и она потихоньку-потихоньку будет деградировать. И все это кончится какой-то социальной и политической катастрофой», — заявил Матвейчев.

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По мнению политика, когда ситуация будет разворачиваться не в пользу Запада в конфликте между Россией и Украиной, линия обороны может сместиться — сначала в сторону поляков, а затем и всей остальной Европы.

«Вот сейчас эшелон обороны — это Украина. <…> Дальше уже все пожиже. Дальше там уже поляки, которые, как гиены Европы, как их Черчилль назвал, которые так себе бойцы. Но их еще тоже достаточно много, а дальше вообще труха», — сказал Матвейчев.

По его мнению, для США народы Европы — расходный материал.

«Но Европа, конечно, для них это просто консерва, которую они там расходуют. Это не какая-то там для них святая земля или еще что-то такое. Плевать они и чихать хотели на Европу», — заключил депутат.