Мир 29 января 2023, 22:05 «Все кончено». Офицер разведки США раскрыл смысл послания Зеленского Западу Офицер разведки США Риттер заявил, что Зеленский в курсе удручающего положения дел ВСУ РИА «Новости»

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Слова президента Украины Владимира Зеленского о запоздалых поставках танков Abrams свидетельствуют о том, что в Киеве в курсе удручающего положения ВСУ, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки в отставке Скотт Риттер.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу Sky News сказал, что прибытие Abrams к августу будет слишком запоздалым.

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«А что значит слишком поздно? Это значит, что все кончено, и Зеленский это знает. Как и Валерий Залужный, как и все украинцы. Киев проиграет, если только не получит огромное число техники и оружия, а он не получит», — пояснил американский военный.

Германия после долгих дискуссий согласилась направить Киеву танки Leopard 2 немецкого производства. Украине пообещали два батальона, но в марте прибудет только 14 машин. Другая анонсированная помощь, в частности, Abrams, может попасть на Украину в конце года. В Сети слова Зеленского восприняли как капитуляцию. Пользователи отметили, что он сам не верит в успех украинской армии.