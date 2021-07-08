«Все изношено, распродано, украдено»: Гордон пожаловался на украинские поезда

Украинский журналист Дмитрий Гордон поделился впечатлениями от поездов железнодорожного перевозчика «Укрзализныця». По его словам, летом в вагонах стоит невыносимая жара, кондиционеров нет, сами поезда — сплошная рухлядь.

С критикой на состояние составов он обрушился в эфире телеканала «Украина 24». Журналист отметил, что «Укрзализныця», которая должна была приносить доход в бюджет, вместо этого приносит одни убытки. По мнению Гордона, в этой компании «ворье на ворье и ужас».

Он с сарказмом отметил, что в XXI веке поезда в «цивилизованной европейской стране» почему-то не оснащены кондиционерами.

«Люди мучаются, ездят в таких поездах по Украине, без кондиционеров поезда нагреваются до 44 градусов внутри», — возмутился он.

По его данным, после аудита «Укрзализныцы» ее состояние признали преддефолтным. Там «все изношено, распродано, украдено», подчеркнул журналист. В стране сокращается количество грузовых и пассажирских перевозок. Железнодорожные пути разбиты, а «поезда — сплошная рухлядь», добавил он.

Гордон отметил, что даже в элитных поездах в первом классе на весь вагон может пахнуть туалетом. По словам журналиста, наблюдательный совет «Укрзализныцы» получает миллионы гривен, но не проводит никаких реформ, чтобы как-то исправить такое бедственное положение.