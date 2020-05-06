Все игроки «Эрцгебирге» из второй Бундеслиги вышли на карантин
Все члены клуба «Эрцгебирге» ушли на карантин. Команда входит во вторую немецкую Бундеслигу. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт клуба.
Помощник наставника «Эрцгебирге» получил положительный результат по тесту на коронавирусную инфекцию.
«Мы находимся в контакте с органами здравоохранения и проинформировали о сложившейся ситуации», — уточнили в команде.
Ранее встречи в рамках чемпионата Германии по футболу предложили возобновить 9 мая.