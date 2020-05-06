Все игроки «Эрцгебирге» из второй Бундеслиги вышли на карантин

Помощник наставника «Эрцгебирге» получил положительный результат по тесту на коронавирусную инфекцию.

«Мы находимся в контакте с органами здравоохранения и проинформировали о сложившейся ситуации», — уточнили в команде.

Ранее встречи в рамках чемпионата Германии по футболу предложили возобновить 9 мая.