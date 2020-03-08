«Все идет жестко»: Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным

Зеленский признался, что на переговорах с Путиным не бывает легко. Обсуждения вопросов всегда идут жестко и с серьезными шероховатостями. Несмотря на это, сторонам уже удалось добиться определенных успехов.

Журналисты The Guardian спросили президента Украины Владимира Зеленского, сложно ли договариваться с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Это очень сложно. Очень. Как бы там ни было, мы вернули 111 человек с сентября. Я не говорю, что мы сделали прорыв, но три года не было „нормандского формата“. Ситуация была заморожена абсолютно. Через три года мы добились встречи — сейчас вернули 111 человек», — ответил лидер Украины.

Говоря о 111 жителях, Зеленский имел в виду осужденных, которые вернулись на Украину в рамках взаимного обмена с Россией. Этого удалось добиться благодаря переговорам лидеров двух стран.

«Знаете, говорят: „Идет как по маслу“? Но здесь „масла“ вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед. Когда ты видишь, что движения вперед нет, тогда нужно выбирать другую стратегию», — заключил украинский президент.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября 2019 года. В декабре Киеву удалось обменяться пленными с Донбассом, что произошло впервые за два года.