Мир 28 января 2024, 04:14 «Все хуже и хуже». Полковник СБУ заявил, что Россия обрушит фронт на Украине Полковник СБУ Стариков: Россия обрушит фронт на Украине большим наступлением Unsplash

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Армия России подготовит большое наступление на нескольких направлениях, которое обрушит ВСУ. такое предположение сделал отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков в беседе с изданием Politeka на YouTube-канале.

«Они (российские военные — прим. ред.) уже пойдут в более широкомасштабное наступление. <…>. По возрасту [солдат ВСУ], по количеству боеприпасов у нас все хуже и хуже, будет определенный шанс (на прорыв фронта — прим. ред.)», — сказал он.

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По словам Старикова, ВС РФ нанесут масштабные удары на нескольких направлениях, из-за чего украинские резервы растянутся. В итоге Россия достигнет тактического прорыва. Когда российские войска выйдут на оперативный простор, то полностью обрушат позиции ВСУ.

Стариков пожаловался, что украинские власти игнорируют нависшую угрозу. Они только следят за тем, как «выполняются их хотелки».

Ранее представители американского президента Джо Байдена заявили, что Украина проиграет в конфликте без помощи США. Без поддержки Запада «Россия победит в течение нескольких месяцев или даже недель».