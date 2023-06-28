Мир 28 июня 2023, 04:06 «Все хотят блокбастера». Кулеба пожаловался, что от контрнаступления ждут быстрых результатов Глава МИД Украины Кулеба: наступление ВСУ требует времени, а все ждут блокбастера Telegram-канала президента Украины Владимира Зеленского

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Украинской армии нужно больше времени, чтобы показать результаты контрнаступления. Мир же требует от ВСУ слишком быстрого развития событий и быстрых итогов, пожаловался в интервью телекомпании CNN глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Я понимаю, что мы — поколение Netflix, и все хотят блокбастера, но иногда вещи требуют времени для своего развития, особенно когда на кону жизни людей», — сказал он.

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Кулеба также назвал основные препятствия на пути украинских сил в контрнаступлении. По его словам, военным мешают минные поля, укрепления и преимущество России в воздухе. Эти три фактора доставляют украинским военным немало проблем, добавил он.

Ранее с подобным заявлением выступил глава Минобороны Украины Алексей Резников. Он сказал, что контрнаступление — не главная битва ВСУ и не та стратегия, которая мгновенно приведет к полной победе. Министр тоже отметил, что некоторые препятствия не удалось предусмотреть заранее. Например, сильные оборонительные линии.