«Все хорошо»: Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США
«Все хорошо! Были выпущены ракеты из Ирана по двум базам, расположенных в Ираке. Оценка жертв и повреждений продолжается. Все идет нормально!», — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Он добавил, что американская армия — самая мощная и оснащенная в мире. Американский президент пообещал сделать официальное заявление по ракетному удару в среду, 8 января.
В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары по авиабазе Эйн-Аль-Асад на западе Ирака и аэродрому в Эрбиле — там расположены американские военные базы. Трамп собрал в Белом доме экстренное совещание, на котором присутствовали глава Пентагона Марк Эспер, а также государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что это «соразмерные меры в целях самообороны». Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства генерала Касема Сулеймани в Ираке. Высокопоставленный военный погиб в результате американского ракетного удара по району международного аэропорта Багдада. Власти Ирана обещали отомстить за его убийство.