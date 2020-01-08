«Все хорошо»: Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США

Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Ирана по американским военным базам заявил, что все нормально. Официальное заявление он сделает утром 8 января.

«Все хорошо! Были выпущены ракеты из Ирана по двум базам, расположенных в Ираке. Оценка жертв и повреждений продолжается. Все идет нормально!», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он добавил, что американская армия — самая мощная и оснащенная в мире. Американский президент пообещал сделать официальное заявление по ракетному удару в среду, 8 января.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары по авиабазе Эйн-Аль-Асад на западе Ирака и аэродрому в Эрбиле — там расположены американские военные базы. Трамп собрал в Белом доме экстренное совещание, на котором присутствовали глава Пентагона Марк Эспер, а также государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что это «соразмерные меры в целях самообороны». Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства генерала Касема Сулеймани в Ираке. Высокопоставленный военный погиб в результате американского ракетного удара по району международного аэропорта Багдада. Власти Ирана обещали отомстить за его убийство.