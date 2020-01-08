    08 января 2020, 07:20

    «Все хорошо»: Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США

    Андрей Иванов

    Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Ирана по американским военным базам заявил, что все нормально. Официальное заявление он сделает утром 8 января.
    «Все хорошо»: Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США

    «Все хорошо! Были выпущены ракеты из Ирана по двум базам, расположенных в Ираке. Оценка жертв и повреждений продолжается. Все идет нормально!», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

    Он добавил, что американская армия — самая мощная и оснащенная в мире. Американский президент пообещал сделать официальное заявление по ракетному удару в среду, 8 января.

    В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары по авиабазе Эйн-Аль-Асад на западе Ирака и аэродрому в Эрбиле — там расположены американские военные базы. Трамп собрал в Белом доме экстренное совещание, на котором присутствовали глава Пентагона Марк Эспер, а также государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

    Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что это «соразмерные меры в целях самообороны». Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства генерала Касема Сулеймани в Ираке. Высокопоставленный военный погиб в результате американского ракетного удара по району международного аэропорта Багдада. Власти Ирана обещали отомстить за его убийство.