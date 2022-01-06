Все финансовые организации в Казахстане временно приостановили деятельность

Финансовые организации в Казахстане приостановили свою деятельность. Об этом сообщил телеканал «Хабар24» со ссылкой на пресс-секретаря Нацбанка Олжаса Рамазанова.

По словам Рамазанова, эта ситуация вызвана нестабильной работой интернета, а также проводимыми в стране контртеррористическими операциями. Принятые меры направлены на защиту клиентов и сотрудников, добавил он.

«Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций», — заявил Рамазанов.

Напомним, после Нового года в Казахстане произошли массовые акции протеста из-за повышения цен на автомобильное топливо, переросшие в столкновения с полицией и военными.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к партнерам, входящим в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы привлечь войска для подавления беспорядков.