«Все эти годы в Донбассе погибали люди». Политолог оценил своевременность действий России на Украине

Политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов назвал спецоперацию на Украине «историческим событием». Если бы российский лидер с этим помедлил, «следующим шагом было бы все то же самое, но только на территории России», заявил «360» эксперт.

«Мы живем в историческое время, и то, что Россия, как великая держава, устанавливает мир, — это историческое событие, в том числе в восприятии европейских стран, США и других. Теперь они точно не будут питать иллюзий, которые у них почему-то все время оставались», — уверен политолог.

Мартынов назвал события на Украине отчасти предсказуемыми. Он отметил, что сценарий, который реализуется в последние годы, обозначил президент Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года.

Один из главных тезисов выступления, которое считается программным в области внешней политики, был посвящен возможным последствиям расширения НАТО на восток. Путин отметил, что этот курс чреват провокациями.

«Безусловно, Мюнхенская речь была жесткой заявкой России на возвращение к курсу суверенного развития и возвращение заслуженного статуса великой сверхдержавы. <…> Если бы кто-то послушался Путина в 2007 году, всего этого бы не было. И если бы в 2014 году, после возвращения Крыма, были предприняты более серьезные шаги. И в 2015 году, после сокрушительного поражения украинских националистов и украинской власти, которая тогда держалась на волоске, вполне возможно было провести все мероприятия, которые проходят сегодня. Мы могли решить вопрос денацификации и демилитаризации украинского государства семь лет назад. Может, тогда не было бы и санкций. Но сослагательного наклонения история не имеет», — заметил политолог.

С другой стороны, по мнению Мартынова, Путин вряд ли мог себе представить, что случится через 15 лет. Во что превратят Украину «наши тогдашние партнеры по разным международным организациям, в том числе в рамках Совета Россия — НАТО». Никто не знал, что Минские соглашения — «не мирная инициатива, а способ обмануть и выиграть время».

«Все эти семь лет в Донбассе погибали люди. За эти годы те же самые европейцы мало того что перевооружили украинскую националистическую армию, так еще и переподготовили их должным образом, выстроили энное количество инфраструктуры для своих нужд и создали иные угрозы безопасности России, которые уже невозможно было игнорировать», — добавил эксперт.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.

Владимир Путин отметил, что России не оставили выбора — все попытки избежать такого способа решения конфликта оказались тщетными. Россия по-прежнему остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб глобальной системе, в которой находится, добавил Путин.