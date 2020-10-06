Все деньги изъяли из банкоматов в Киргизии

Во вторник в Киргизии люди не могут снять наличные, потому что все деньги из банкоматов изъяли. Об этом сообщил президент Союза банков Киргизии Анвар Абдраев.

«Сегодня были изъяты средства из банкоматов, чтобы не проводились операции, автоматы отключены. Вы же помните печальный опыт 2005-го и 2010 годов <…> Тогда доходило до того, что некоторые лица взламывали банкоматы, было мародерство. Вот исходя из этого опыта и приняли такое решение», — передает Sputnik Кыргызстан слова Абдраева.

Однако глава Союза банков добавил, что вероятно офисы коммерческих банков могут заработать уже завтра.

Ранее представители правительства Киргизии призвали горожан соблюдать действующее законодательство. Они также ответили, что правительство продолжил выполнять свои обязанности. Одним из приоритетов у местных властей является сохранение экономической стабильности в стране.