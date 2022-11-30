Эксклюзив 30 ноября 2022, 13:09 Все дело в погоде. Причина снижения интереса Турции к российскому газу оказалась нестандартной Эксперт по энергетике Фролов: Турция не покупала российский газ осенью из-за погоды РИА «Новости»

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Резкое снижение спроса на российский газ в Турции не является чем-то катастрофичным. Несколько лет назад на рынке была похожая ситуация. Об этом «360» рассказал заместитель гендиректора института национальной энергетики Александр Фролов.

Недавно в интернете появилась информация, что в октябре Турция сократила закупки топлива из России на 25%. В первую очередь это обусловлено погодными условиями, объяснил Фролов. Дело в том, что второй осенний месяц был теплым не только в России, но и во всей Европе.

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«В Москве было тепло, в Берлине было тепло, ну, относительно текущего времени года. И в Турции было тепло. Соответственно нужно было меньше энергоресурсов», — объяснил он.

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В сентябре помещения нужно было охлаждать. Однако с наступлением октября необходимость в этой манипуляции отпала, добавил Фролов. Он также подчеркнул, что Турция идет в одном ключе с Евросоюзом как потребитель газа.

«Вот и, соответственно, спрос на газ, на уголь сократился. Если мы посмотрим на цены, которые были в октябре, допустим, в Европейском союзе на биржах, мы увидим, что они также достигали минимальных значений за несколько месяцев», — добавил он.

Наиболее значимый провал в ценах пришелся как раз на октябрь. Цены на голубое топливо опустились ниже тысячи долларов. На спотовом рынке они достигали отметок в чуть более порядка 350 долларов за тысячу кубических метров. Однако сложившаяся ситуация, как отметил Фролов, не входила в планы Евросоюза.

Он привел в пример ситуацию, которая произошла в первой половине 2020 года. Тогда в интернете также появилась информация, что Турция стала плохо покупать российский газ. Многие говорили, что надобность в «Турецком потоке» отпала. На самом деле получилось так, что российский газ обходился Стамбулу дороже, чем тот, который покупался из других источников.

«Кроме того, это был период пониженного спроса на энергоносители, тогда никто не летал в Турцию», — подчеркнул он.

Уже во второй половине 2020 года ситуация поменялась. Страна стала быстро наращивать спрос на российский газ и даже закупила его больше, чем в 2019 году, отметил Фролов.