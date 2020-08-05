«Все, чего мы хотим, — это честные выборы». Тихановская обратилась к Меркель
Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на выборах в Белоруссии, обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой обеспечить честные выборы в стране. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Она пожаловалась на низкий уровень жизни в стране из-за слабой экономики. Тихановская уверена, что в этом виноват именно Лукашенко.
«Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, — это честные выборы. Мы устали от диктатора», — рассказала она.