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    05 августа 2020, 14:37

    «Все, чего мы хотим, — это честные выборы». Тихановская обратилась к Меркель

    Дарья Морозова

    Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на выборах в Белоруссии, обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой обеспечить честные выборы в стране. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    Она пожаловалась на низкий уровень жизни в стране из-за слабой экономики. Тихановская уверена, что в этом виноват именно Лукашенко.

    «Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, — это честные выборы. Мы устали от диктатора», — рассказала она.

    Новости SMI.FM