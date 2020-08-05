Она пожаловалась на низкий уровень жизни в стране из-за слабой экономики. Тихановская уверена, что в этом виноват именно Лукашенко.

«Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, — это честные выборы. Мы устали от диктатора», — рассказала она.