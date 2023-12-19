Мир 19 декабря 2023, 06:03 «Все бурлит». Немецкий журналист оценил ситуацию на Украине Журналист Репке заявил, что обстановка на Украине накаляется РИА «Новости»

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Немецкий журналист издания Bild Юлиан Репке оценил ситуацию на Украине после обнаружения прослушивающего устройства в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он написал в соцсети X, что обстановка в стране накаляется.

«На Украине все бурлит, и довольно сильно», — написал он.

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Журналист также опубликовал результаты опроса общественного мнения, по которым президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 62%, а Залужному — 88%.

Ранее Залужный рассказал, что в понедельник, 18 декабря, должен был работать в кабинете, в котором нашли прослушку. Речь не идет о его постоянном месте работы. Залужный пояснил, что у него есть несколько кабинетов. В том, где нашли прослушивающее устройство, главком ВСУ давно не появлялся.

Блогер «Голос Мордора» предположил, что прослушку в кабинете Залужного мог установить его политический конкурент, а именно глава офиса президента Украины Андрей Ермак.