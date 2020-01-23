«Все будет хорошо»: Путин успокоил мать осужденной за контрабанду наркотиков израильтянки

Президент России Владимир Путин встретился с матерью осужденной на 7,5 года за контрабанду гашиша израильтянки Наамы Иссахар. Он успокоил женщину и заявил, что «все будет хорошо».

«Мама очень переживает, я это вижу. Я ей сказал и хочу еще раз повторить: все будет хорошо», — приводит «Интерфакс» слова Путина.

Президент России также отметил, что когда будут выносить решение по обращению о помиловании Иссахар, обязательно учтут ее происхождение — Наама из хорошей и порядочной семьи. На встрече Путина с Яффой Иссахар также были премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и патриарх Иерусалимским и всея Палестины Феофил III.

Ранее СМИ сообщили, что Иссахар 23 января этапируют из СИЗО в колонию. Гражданку Израиля задержали 9 апреля 2019 года в московском аэропорту Шереметьево. В ее багаже нашли девять граммов гашиша и обвинили в контрабанде наркотиков.

В октябре 2019 года Химкинский суд приговорил Иссахар к 7,5 года колонии. Нетаньяху лично просил Путина о ее помиловании. 23 января президент России прилетел с однодневным визитом в Израиль на Всемирный форум памяти жертв холокоста.