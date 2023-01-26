Мир 26 января 2023, 00:06 Все авиарейсы отменили в Берлине из-за забастовки персонала аэропорта

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В международном аэропорту Берлин-Бранденбург отменили все рейсы из-за забастовки персонала. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным информагентства, забастовка затронула порядка 300 авиарейсов как в Берлин, так и из него. В профсоюзе, который организовал акцию протеста, потребовали повышения зарплаты работникам до 500 евро в месяц. Также организаторы забастовки планируют добиться установления действия трудовых договоров не менее, чем на один год.