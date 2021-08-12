Все 17 пассажиров затонувшей яхты в Греции спасены

В Эгейском море возле греческого острова Милос затонула яхта. Все 17 пассажиров спасены. Об этом сообщил телеканал ERT1.

В спасательной операции принимала участие греческая береговая охрана. Были задействованы катера береговой охраны, пассажирский паром Sea Jet 2, корабли ВМС Греции, два судна, находившиеся в этом районе, один частный катер, а также два вертолета ВМС и ВВС. Тем не менее пока неизвестно, в каком состоянии находятся пассажиры.

Ранее сообщалось, что на борту под британском флагом были 18 человек. По данным представителей посольства России в Греции, россиян в яхте не было.

«Посольство оперативно связалось с Портовой службой острова Милос, где сообщили, что, по предварительной информации, россиян на яхте не было <…>. Обстоятельства выясняются», — процитировал ТАСС слова дипломатов.

Яхта затонула в четверг, 12 августа, в 16 морских милях северо-западнее Милоса. Сейчас там дует ветер силой четыре-пять баллов по шкале Бофорта. Пока власти не озвучили официальную причину крушения.