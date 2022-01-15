Все 10 самолетов с миротворцами вернулись из Казахстана в Иваново

Все 10 самолетов с миротворцами миссии ОДКБ вернулись из Казахстана на аэродром Северный в Иваново. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Вывод десантников начался 13 января. В данный момент вернулись все 10 самолетов, которые участвовали в миротворческой миссии.

«Все 10 самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром „Северный“ (Иваново)», — сообщили в ведомстве.

Ранее волонтеры приехали в Алма-Ату устранять последствия беспорядков. Сейчас там около 150 человек. Городской акимат (администрация) был захвачен и сожжен протестующими. Здание внутри выгорело почти полностью.

Волонтеры разбирают завалы сгоревшего имущества. Также он собирают патроны и гильзы и передают их правоохранителям.

Акции протеста прошли в Казахстане в начале января из-за повышения цен на сжиженный газ в два раза. В итоге они вылились в беспорядки и погромы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство страны, а также попросил о помощи миротворцев ОДКБ.