Мир 20 марта 2023, 04:01 ВВС Украины пожаловались на гибель лучших пилотов в ожидании F-16 Командующий ВВС Украины Голубцов: лучшие пилоты гибнут на старых самолетах в ожидании F-16 U.S. Department of Defense

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Украинские летчики в США показали свою готовность научиться полетам на F-16 менее чем за полгода. Однако пилоты, которые находятся сейчас на Украине, часто гибнут на старой технике. Об этом командующий ВВС Украины Сергей Голубцов рассказал изданию The Times.

«Я теряю некоторых из своих лучших людей из-за отсутствия надлежащего оборудования», — отметил он.

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По словам Голубцова, американские F-16 будут надежно защищать колонны бронетехники, которую поставляют ВСУ страны НАТО. К тому же истребители продемонстрируют свою ценность в плане замены систем ПВО, ведь те не прикрывают всю территорию Украины, которая «настолько огромна, что невозможно поставить столько наземных средств ПВО, сколько необходимо для ее эффективного прикрытия».

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Сейчас украинские военные располагают в основном советскими истребителями, которые не способны дать отпор российским современным самолетам.

Сенаторы из Демократической и Республиканской партий США ранее обратились к Пентагону с требованием отправить истребители F-16 на Украину. По их словам, конфликт между Россией и Украиной достиг критического этапа, поэтому ВСУ нужно преимущество в виде военных самолетов.