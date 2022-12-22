Мир 22 декабря 2022, 13:00 ВС Тайваня зафиксировали приближение китайских самолетов к острову

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Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение порядка 39 китайских самолетов к острову за последние сутки. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на ежедневную сводку Минобороны Тайваня.

Также Министерство обороны отследило три приближающихся к острову корабля Народно-освободительной армии Китая.

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Отмечается, что в ответ на такие действия для наблюдения за ситуацией Тайвань направил воздушный и морской патруль

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