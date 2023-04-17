Мир 17 апреля 2023, 16:34 ВС Судана вновь объявят трехчасовое перемирие Al Sharq: ВС Судана объявят перемирие на 3 часа с 17:00 17 апреля Flickr

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Вооруженные силы Судана сегодня вновь объявят перемирие на три часа. Об этом сообщил канал Al Sharq.

Боевые действия должны прекратиться с 17:00 по московскому времени.

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Накануне, 16 апреля, командующие суданскими вооруженными силами и силами быстрого реагирования также объявляли о трехчасовом прекращении боев «по гуманитарным соображениям».

Конфликт в Судане начался в субботу, 15 апреля, между представителями командования подразделений спецназа и армии. Силы быстрого реагирования заявили об обстреле своего штаба со стороны армии. Затем сообщалось, что военные Судана контролируют базы и штабы сил быстрого реагирования страны в семи населенных пунктах. Суданская армия пообещала разгромить спецназ за несколько дней. Сегодня стало известно, что глава Суверенного совета Судана, командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан намерен распустить спецназ.

В ходе беспорядков погибли уже 97 человек, также известно о сотнях раненых. В больницах Хартума, столицы Судана, кончились медикаменты.