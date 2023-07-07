Мир 07 июля 2023, 20:39 ВС США признали слабые стороны РСЗО HIMARS Экс-разведчик ВС США Риттер: российская армия фактически заглушила работу РСЗО HIMARS РИА «Новости»

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Российская армия фактически смогла заглушить работу РСЗО HIMARS, считавшихся ключевым оружием. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«HIMARS — это оружие, которое на сегодняшний день уже не играет существенной роли на поле боя!» — сказал военный эксперт.

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Риттер отметил, что российские системы ПВО и РЭБ позволяют глушить GPS-сигналы американских ракет. Также они резко снижают их точность.

«Вы можете ее (ракету — прим. ред.) отправить туда и произвести выстрел, но ее собьют, потому что это не какое-то магическое оружие», — сказал экс-разведчик, обратив внимание, что такая же история может произойти с ракетами ATACMS.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал страну идеальным плацдармом для испытания поставляемого иностранного оружия. Западные союзники якобы могут посмотреть, насколько эффективно оно работает и требует ли модернизации.