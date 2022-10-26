ВС США оказались не готовы к военному противостоянию с Китаем | 360°

Мир 26 октября 2022, 18:55 ВС США оказались не готовы к военному противостоянию с Китаем РИА «Новости»: Пентагону указали на ключевой недостаток ВС США перед армией Китая Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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США переписали стратегию национальной безопасности, признав, что армия Китая является серьезной угрозой для страны. При этом американские военные заявляют о недостатках, которые могут стать роковыми в противостоянии государств.

Глава Китая Си Цзиньпин в рамках двадцатого съезда Коммунистической партии поделился новыми планами развития КНР на ближайшие годы, сообщало РИА «Новости».

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Китайский лидер отметил, что к 2049 году необходимо создать самую передовую армию в мире. Подобное заявление не осталось без ответа. В новой стратегии Соединенных Штатов Китай отмечен как национальная угроза для Запада.

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Американские военные выразили большие сомнения насчет того, что ВС США смогут противостоять армии Китая. За все эти годы КНР наращивала военную мощь и укрепляла сотрудничество с Россией.

В то же время США планируют потратить в 2023 году на вооружение более 770 миллионов долларов, чтобы попробовать достичь китайского уровня. Сумма оказалась больше, чем у многих других стран по оборонному бюджету вместе взятых.