Мир 06 июля 2023, 16:08 ВС США обвинили российских летчиков во вмешательстве в их операцию в Сирии ВС США: российские истребители помешали американским БПЛА при операции в Сирии United States Air Force

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Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (СЕНТКОМ) заявило, что истребители ВС России якобы совершили в Сирии «непрофессиональные и небезопасные маневры» по отношению к американским беспилотникам. Те проводили операцию против «Исламского государства»*. Об этом сообщил телеканал CBS.

По данным канала, речь идет о случае, который произошел утром 5 июля. Якобы три истребителя России приблизились к трем американским беспилотным летательным аппаратам MQ-9 Reaper.

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Командующий СЕНТКОМ генерал-лейтенант Алексус Гринкевич заявил, что истребители будто бы нарушили «установленные нормы и протоколы» и выпустили «несколько парашютных сигнальных ракет перед БПЛА». Военный добавил, что один из российских военнослужащих якобы расположил свой истребитель перед MQ-9 Reaper и «включил форсажную камеру», таким образом затруднив оператору беспилотника управление аппаратом.

Накануне замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что БПЛА возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции пять раз за сутки нарушили безопасность полетов в районе САР, который был закрыт из-за российско-сирийских учений. Об этом написал ТАСС. С подобным заявлением Гуринов выступил и 1 июля.

*«Исламское государство»/ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории России.