20 февраля 2023, 11:49
ВС России уничтожили большую часть переданной Украине с Запада военной техники
СВР: российские войска уничтожили большую часть военной техники, переданной Киеву НАТО
ВСУ потеряли большую часть техники, предоставленной Киеву Западом. Об этом сообщила Служба внешней разведки России (СВР).
«Служба внешней разведки Российской Федерации располагает сведениями, что в период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали ВСУ 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем», — уточнили в ведомстве.
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Кроме этого, Запад поставил Украине 9800 ракет к РСЗО, 609 тысяч противотанковых выстрелов и один миллион 206 тысяч снарядов.
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«Большая часть из предоставленной Западом военной техники была уничтожена российскими войсками», — сообщили в пресс-бюро СВР.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад поставляет Украине артиллерию и другие виды оружия, но не кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы.
По его словам, в альянсе нет разговоров о поставке ВСУ кассетных бомб, хотя об этом просил во время Мюнхенской конференции министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
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Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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