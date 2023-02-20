Мир 20 февраля 2023, 11:49 ВС России уничтожили большую часть переданной Украине с Запада военной техники СВР: российские войска уничтожили большую часть военной техники, переданной Киеву НАТО РИА «Новости»

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ВСУ потеряли большую часть техники, предоставленной Киеву Западом. Об этом сообщила Служба внешней разведки России (СВР).

«Служба внешней разведки Российской Федерации располагает сведениями, что в период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали ВСУ 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем», — уточнили в ведомстве.

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Кроме этого, Запад поставил Украине 9800 ракет к РСЗО, 609 тысяч противотанковых выстрелов и один миллион 206 тысяч снарядов.

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«Большая часть из предоставленной Западом военной техники была уничтожена российскими войсками», — сообщили в пресс-бюро СВР.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад поставляет Украине артиллерию и другие виды оружия, но не кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы.

По его словам, в альянсе нет разговоров о поставке ВСУ кассетных бомб, хотя об этом просил во время Мюнхенской конференции министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.