ВС России ударили по энергетической инфраструктуре Днепропетровска | 360°

Мир 18 октября 2022, 09:27 ВС России ударили по энергетической инфраструктуре Днепропетровска Власти Днепропетровска сообщили о двух прилетах по объектам энергоинфраструктуры города

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ВС России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры города. Это подтвердил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко. Он написал об этом в Telegram-канале.

«Ударили двумя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре», — сообщил Резниченко.

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По его словам, на месте прилетов виден пожар. Сами удары нанесли тяжелые повреждения пораженным объектам.

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Его слова подтвердил и заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он сообщил, что в Днепропетровске зафиксированы два прилета по объекту энергетической инфраструктуры города. По его словам, в результате удара локации нанесены тяжелые повреждения. Он пообещал рассказать поподробнее о ситуации в городе позднее.

Резниченко сообщил, что районы Синельниково и Васильковки остались без электричества. Также он рассказал, что одна из насосных станций «Днепрводоканала» оказалась обесточенной. Кроме того, на левом берегу Днепра выявили перебои с водоснабжением.

Местные Telegram-каналы сообщили, что один из ударов пришелся по Приднепровской ТЭС.

Утром 18 октября воздушная тревога прозвучала в нескольких городах Украины. В Киеве сирену включали дважды, однако о взрывах в городе пока не сообщается. При этом в нескольких других населенных пунктах Украины включая Днепропетровск и Кривой Рог, известно о нескольких прилетах.