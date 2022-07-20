ВС России подавили обстрел Курской области со стороны Украины

Российские войска отреагировали на обстрел Курской области украинскими военными ответным огнем. Атаку националистов подавили, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Пострадавших нет. Однако из-за повреждений на линии электропередачи без света остается три населенных пункта. Ремонтные бригады выехали на место, электроснабжение постараемся восстановить в самые короткие сроки», — сообщил губернатор.

Накануне приграничные населенные пункты региона подвергались обстрелу ВСУ. В субботу началась очередная атака ВСУ на поселок Теткино. Всего зафиксировали 20 прилетов во время утреннего минометного обстрела поселка. Среди жителей пострадавших не было, однако несколько домов оказалось повреждено.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу поручил военным жестко пресекать обстрелы жилых кварталов в освобожденных населенных пунктах на Украине и в Донбассе.