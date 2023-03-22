Мир 22 марта 2023, 22:22 ВС России переориентировали удары на базы горючего — ГУР МО Украины ГУР МО Украины: Россия переориентировала удары на базы горючего и военные объекты РИА «Новости»

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В Киеве заявили, что последние удары российских войск повредили склады горюче-смазочных материалов. Замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил в интервью изданию «РБК-Украина», что ВС России начали «переориентацию направления ударов».

По словам Скибицкого, военные ВС РФ попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковское Днепропетровской области, в Житомире и в Яворовском районе Львовской области. Он отметил, что главными целями были техника и система логистики украинских войск.

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В ГУР считают, что объекты энергетики останутся мишенями для ударов, но основными целями станут военные локации и система логистики ВСУ.

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«Мы анализируем, разведку каких объектов ведет Российская Федерация. Среди них есть и гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставки вооружения и военной техники, идущие с Запада», — добавил Скибицкий.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил занимаемые подразделениями вооруженных сил страны позиции на Артемовском направлении. В ходе этой поездки он принял доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий, а также вручил награды бойцам ВСУ.