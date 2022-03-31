facebook_pixel
    31 марта 2022, 10:22

    ВС РФ взяли под полный контроль поселок Золотая Нива в Одесской области

    Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка Золотая Нива в Одесской области

    Максим Зинкин

    Российские вооруженные силы форсировали реку Кашлагач и взяли под полный контроль поселок Золотая Нива в Одесской области, закрепившись на выгодном рубеже. Об этом на брифинге сообщило Министерство обороны РФ.

    ВС РФ взяли под полный контроль поселок Золотая Нива в Одесской области

    Военные уничтожили до 60 бойцов националистически формирований, а также девять автомобилей, два танка и четыре БМП.

    Также российские войска высокоточными ударами крылатых ракет уничтожили базы ГСМ в Новомосковске, Днепре, Лисичанске и Чугуева.

    Утром 31 марта подразделения Народной Милиции Донецкой Народной Республики доставили гуманитарную помощь в роддом Мариуполя, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны националистов.