Российские вооруженные силы форсировали реку Кашлагач и взяли под полный контроль поселок Золотая Нива в Одесской области, закрепившись на выгодном рубеже. Об этом на брифинге сообщило Министерство обороны РФ.

Военные уничтожили до 60 бойцов националистически формирований, а также девять автомобилей, два танка и четыре БМП.

Также российские войска высокоточными ударами крылатых ракет уничтожили базы ГСМ в Новомосковске, Днепре, Лисичанске и Чугуева.

Утром 31 марта подразделения Народной Милиции Донецкой Народной Республики доставили гуманитарную помощь в роддом Мариуполя, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны националистов.