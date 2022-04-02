ВС РФ вывели из строя военные аэродромы в Днепропетровске и Полтаве

Военные аэродромы в Днепропетровске и Полтаве выведены из строя ударами высокоточных ракет средств воздушного базирования Вооруженных сил России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Выведены из строя военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск высокоточными ракетами воздушного базирования», — заявили в ведомстве.

Военнослужащие Донецкой Народной Республики за прошлую ночь уничтожили до 40 украинских националистов, а также минометную батарею, два мотопехотных и один танковый взвод.

Ранее стало известно, что российским военным, принявшим непосредственное участие в специальной операции на Украине, вручили государственные награды за проявленные мужество и героизм.