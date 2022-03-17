ВС РФ вывели из строя более 180 единиц воздушной техники ВСУ

Российские военные с начала спецоперации уничтожили 181 украинский самолет и вертолет. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также уничтожены 514 орудий полевой артиллерии и минометов, 172 беспилотных летательных аппарата, 1379 танков и других боевых бронированных машин, 1168 единиц специальной военной автомобильной техники, 170 зенитных ракетных комплексов и 133 реактивные системы залпового огня.

За прошедшие сутки ВС России сбили два украинских вертолета, Ми-24 и Ми-8, а также 12 украинских беспилотников.

Специальная операция России на Украине продолжается с конца февраля. Глава государства Владимир Путин назвал ее задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.