ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили базу ремонта техники ВСУ в ДНР

База ремонта военной техники и вооружений в районе населенного пункта Великая Новоселовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожена ударом высокоточных ракет. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Под обстрел попали, в том числе, ракетные комплексы «ОСА-АКМ» и «Бук-М1». Также российские военные ударом ракет «Калибр» уничтожили зенитно-ракетные комплексы С-300, поставленные украинской стороне одной из европейских стран.

МЧС Луганской Народной Республики ранее сообщил об обстреле поселка Новоайдар со стороны ВСУ из ракетного комплекса «Точка-У». В ходе обстрела пострадали семь домов, хозяйственные постройки и автомобиль.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее главными задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.