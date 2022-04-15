ВС РФ уничтожили ремонтные цеха ВСУ под Киевом

Российские военные нанесли удар по военному объекту, который располагался на окраине Киева. Такую информацию предоставил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

В ведомстве отметили, что в результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта ЗРК и противокорабельных ракет.

«Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевскими силами диверсий на российской территории», — заявил Конашенков.

Ранее стало известно, что в Мариуполе взят под контроль металлургический комбинат имени Ильича. По данным ведомства, предприятие полностью освободили от украинских националистов.