Свыше ста иностранных наемников и украинских военнослужащих уничтожены в Житомирской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Центр специальной подготовки ВСУ для иностранных наемников находился неподалеку города Овруч в Житомирской области. Вооруженные силы РФ нанесли по объекту ракетный удар высокоточным оружием.

Всего за прошедшие сутки российские военные вывели из строя 62 объекта военной инфраструктуры Украины, среди них склады ГСМ, вооружений, а также системы залпового огня и места скопления наземной техники.

Ранее военный эксперт Дмитрий Литовкин сообщил, что текущая обстановка на Украине полностью срежиссирована американскими кураторами киевской власти.