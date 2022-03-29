ВС РФ уничтожили крылатыми ракетами базу горючего ВСУ в Ровенской области

Российские военные уничтожили крупную базу горючего в районе населенного пункта Клевань Ровенской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар по объекту ВСУ был нанесен 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования. С этой базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева.

Накануне в Житомирской области в результате ударов высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» российские военные уничтожили крупные склады с боеприпасами. Они находились в населенных пунктах Ушомир и Веселовка.

Кроме того, накануне подразделения ВС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем, в районе Мариуполя. Вертолет направлялся для экстренной эвакуации командиров запрещенного в России нацбатальона «Азов»*. Помимо Ми-8, был сбит один украинский беспилотник в районе Чернобаевки.

* Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.