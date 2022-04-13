ВС РФ уничтожили четыре вертолета ВСУ

Российские военные минувшей ночью нанесли высокоточный удар по военному аэродрому украинской армии в Миргороде. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате удара были уничтожены четыре украинских вертолета, два Ми-8 и два Ми-24. Также силами ВС РФ были ликвидированы два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских националистов в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов.

Минобороны ранее сообщило о сдаче в плен 1026 боевиков из состава 36-й бригады морской пехоты.

Российское ведомство сообщало об уничтожении замаскированного расчета комплекса ПВО и бронированной техники ВСУ ударами управляемых ракет с вертолетов Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24.