Праздничный салют над главным храмом ВС РФ сняли на видео

Праздничный салют запустили накануне в честь 77-й годовщины Дня Победы над Патриаршим собором Воскресения Христова, который является главным храмом российских Вооруженных сил. Видео показала kp.ru.

Перед салютом жители Кубинки смогли насладиться концертом в честь знаменательной даты, а во время огненного представления храм подсветили в цвета российского флага.

Праздник Дня Победы завершился мощными и красочными салютами не только в столице, но и в ряде других городов страны.

Президент России Владимир Путин, выступая перед началом парада Победы на Красной площади, напомнил о том, что Россия всегда выступала за построение неделимой и равной системы международной безопасности. По словам российского лидера, страны НАТО отвергли это предложение.

Также он поблагодарил военнослужащих за честное и профессиональное исполнение своего долга перед Родиной.