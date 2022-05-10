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    10 мая 2022, 10:26

    Праздничный салют над главным храмом ВС РФ сняли на видео

    Праздничный салют над Патриаршим собором показали на видео

    Максим Зинкин

    Праздничный салют запустили накануне в честь 77-й годовщины Дня Победы над Патриаршим собором Воскресения Христова, который является главным храмом российских Вооруженных сил. Видео показала kp.ru.

    Перед салютом жители Кубинки смогли насладиться концертом в честь знаменательной даты, а во время огненного представления храм подсветили в цвета российского флага.

    Праздник Дня Победы завершился мощными и красочными салютами не только в столице, но и в ряде других городов страны.

    Президент России Владимир Путин, выступая перед началом парада Победы на Красной площади, напомнил о том, что Россия всегда выступала за построение неделимой и равной системы международной безопасности. По словам российского лидера, страны НАТО отвергли это предложение.

    Также он поблагодарил военнослужащих за честное и профессиональное исполнение своего долга перед Родиной.